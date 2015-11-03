​Компания Bakcell завершила реконструкцию сети

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell объявила о завершении масштабного проекта реконструкции и унификации своей сети, имеющего целью обеспечить лучшее покрытие, более высокую пропускную способность сети для своих абонентов, и стать самой надежной сетью в стране. Об этом сообщили Report в пресс-службе компании.

По информации, этот проект был одним из наиболее комплексных и сложных проектов по модернизации сетей мобильной связи, когда-либо осуществленных в Азербайджане и мировой отрасли беспроводной связи, в целом, в основе реализации которого лежала конечная цель по предоставлению абонентам лучшего опыта с точки зрения качества, скорости и стабильности услуги. Сеть Bakcell будет поддерживать новые и инновационные услуги при меньших операционных затратах. Обновленная сеть Bakcell будет поддерживать более высокую скорость (самую высокую из любой сети в Азербайджане) передачи данных для абонентов и будут учтены инновационные услуги, такие как голосовые и видео HD.

"Ни одна другая сеть не обеспечивает своих абонентов столь всесторонним охватом и скоростью. Мы разработали нашу сеть специально для удовлетворения нового мира высокоскоростного мобильного интернет в сетях 3G и 4G+. Bakcell имеет больший спектр для предоставления таких услуг, чтобы обеспечить своих абонентов более высокими скоростями передачи данных. Проще говоря, наша сеть быстрее и лучше", - говорит главный исполнительный директор компании Bakcell Ричард Ширер.

"Проект был осуществлен с использованием технологий и мирового опыта ведущих поставщиков телекоммуникационных услуг Nokia Solutions and Networks и Huawei. Мы верим, что лучшее покрытие, более высокая пропускная способность, стабильность сети, и технологии как результат осуществления проекта унификации сетевых ресурсов, приведут к значительному улучшению качества восприятия предоставляемых услуг абонентами Bakcell, а также обеспечит твердую и гибкую базу для предоставления новых инновационных услуг, предлагаемых в мобильной сети Bakcell", - говорит главный технический директор компании Bakcell Йигит Беркташ.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Посредством около 250 пунктов розничной продажи и 26 центров обслуживания абонентов, Bakcell предлагает своим клиентам самое высокое качество обслуживания.