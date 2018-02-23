Компания Bakcell собрала вместе выпускников и новых участников AppLab

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell организовала мероприятие, на которое были приглашены выпускники и новые участники программы развития и инкубации AppLab.

Как сообщает Report, в ходе специального мероприятия компания Bakcell рассказала об успехах проектов, созданных при поддержке AppLab, и представила новых участников программы.

Также участники прошедшего сезона AppLab, а именно авторы таких успешных проектов, как Blutu, ARzoom, Buket.al, Garden, Mango, CineManiac и MoodMusic поделились своим мнением о важной роли программы в процессе превращения их идей в готовые и пользующиеся спросом продукты.

В то же время финалисты AppLab, прошедшие отбор для участия в программе в этом году (авторы проектов Run2Help, Way To Future, Vavelya, Tusi и MadebyAz), рассказали о своих идеях.

"Bakcell видит огромный потенциал в молодых азербайджанских разработчиках программного обеспечения и оборудования, и мы уверены, что их идеи могут превратиться в продукты и услуги, способные конкурировать не только на местном рынке, но и на международном уровне. Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение разработчиков, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития", - сказал главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Команды-участники получают доступ в центр AppLab, оснащенный столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.

С запуском программы AppLab в 2014 году местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Многие из проектов, разработанных азербайджанскими девелоперами при поддержке AppLab, уже сейчас доступны для скачивания на устройства, работающие на платформах Android и iOS.