Компания Azercell наградила своих 20-летних сотрудников

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В связи cо своим 20-летием компания Azercell Telecom - лидирующий мобильный оператор Азербайджана, завоевавший доверие миллионов абонентов, организовала встречу с сотрудниками, которые работают в компании с момента ее основания.

Как сообщили Report в компании, на встрече выступил президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев, который сделал экскурс в историю становления компании и высоко оценил уровень её сегодняшнего развития.

Он отметил, что Azercell всегда стремится быть на шаг впереди в сфере предоставления услуг своим абонентам: "Будучи частью международного бренда, Azercell является ведущим мобильным оператором не только Азербайджана, но и всего региона. Мы проделали огромную работу для того, чтобы достичь этого уровня и завоевать безграничное доверие наших абонентов. Мы были честны перед своим абонентами и относились к ним с уважением. Я уверен, что оставаясь верными своим ценностям и принципам, мы и впредь сохраним за собой лидерство и продолжим успешное развитие".

В. Мурсалиев также удостоил наград сотрудников, которые проработали 20 лет и преданно трудились в компании со дня её основания. Президент компании преподнёс им ценные подарки и сертификаты, а также пожелал больших успехов в дальнейшей работе. В. Мурсалиев отметил, что для достижения успеха любой компании прежде всего требуется наличие профессиональной команды и ответственного подхода всех сотрудников. В этом смысле компании Azercell повезло: именно благодаря преданным сотрудникам компания достигла своих лидерских позиций на рынке. Сегодня высококвалифицированные сотрудники Azercell ведут тренинги в других компаниях, а также работают в зарубежных странах. Помимо этого, руководство Azercell высоко оценивает труд своих сотрудников. На юбилейном мероприятии приняли участие руководители департаментов и ведущие сотрудники компании.

На юбилейном мероприятии участвовали директора департаментов Azercell, ведущие сотрудники.

Отметим, что ровно 20 лет назад – 15 декабря 1996 года Azercell начала свою коммерческую деятельность в качестве первого GSM оператора нашей страны. Это событие стало совершенно новой и качественной вехой в телекоммуникационной истории Азербайджана.