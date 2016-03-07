Компьютеры Apple впервые поразил вирус

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Компьютеры Macintosh американской компании Apple впервые поразила вредоносная программа. Об этом сообщило агентство Reuters, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, программа под названием "KeRanger" шифрует данные на зараженных компьютерах, а затем просит пользователей заплатить выкуп в трудноотслеживаемых цифровых валютах, чтобы получить электронный ключ для доступа к их данным. Таким образом, вирус стал первым сумевшим обойти защиту компьютеров Apple.

"Это первый случай поражения компьютеров Apple действительно функционирующей программой, она шифрует данные и требует у пользователей оплаты", - цитирует агентство Райна Олсона, директора по кибербезопасности компании Palo Alto Networks.

В минувшую пятницу хакеры распространили вредоносное программное обеспечение посредством его загрузки на интернет-сайт программы Transmission, которая предназначается для передачи данных через торрент-трекер BitTorrent, замаскировав его под новую версию программы. После установки на компьютер, она находится в режиме ожидания в течение трех дней, а затем шифрует пользовательские файлы, требуя за них выкуп в размере 1 биткоина (около 400 долларов).

На данный момент вредоносная программа удалена с сайта, также пользователи могут скачать новую версию Transmission, автоматически удаляющую установленный на компьютер вирус, замаскированный под нее.