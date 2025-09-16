Команды из разных стран подтвердили участие в соревновании "Кибервойна в умных городах" в Азербайджане

9-10 октября в Баку в рамках форума CIDC-2025 состоится международное соревнование "Кибервойна в умных городах", участие в котором подтвердили команды из ряда стран.

Как сообщили Report в Госслужбе специальной связи и информационной безопасности, договоренности были достигнуты на проходящей в Рабате (Марокко) "Региональной неделе кибербезопасности – 2025".

Заместитель начальника главного управления Госслужбы, член правления OIC-CERT Турал Мамедов выступил на мероприятии, рассказав о работе Азербайджана по защите критической информационной инфраструктуры, развитии партнерства государства и частного сектора, а также о применении передовых практик в предотвращении киберугроз.

Отмечается, что основная цель соревнований и форума - укрепление регионального сотрудничества в сфере кибербезопасности, защита критически важных объектов и обеспечение устойчивого цифрового развития.