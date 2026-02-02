Книга рекордов Гиннесса обозначила первого в мире массово производимого робота

Книга рекордов Гиннесса признала робота Pepper компании SoftBank Robotics первым в мире массово производимым гуманоидным сервисным роботом.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщила корпорация в понедельник.

Робот ростом 121 сантиметр, разработанный для взаимодействия с людьми посредством устного общения, используется в различных сферах, включая торговые центры, школы и дома престарелых с момента своего дебюта 5 июня 2014 года.

Компания также объявила о запуске Pepper+, оснащенного новейшими технологиями искусственного интеллекта. Новая версия нацелена не только на коммуникацию с людьми, но и на предоставление услуг, таких как демонстрация и рекомендация товаров с учетом потребностей клиентов.