    Книга рекордов Гиннесса обозначила первого в мире массово производимого робота

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 15:42
    Книга рекордов Гиннесса обозначила первого в мире массово производимого робота

    Книга рекордов Гиннесса признала робота Pepper компании SoftBank Robotics первым в мире массово производимым гуманоидным сервисным роботом.

    Как передает Report со ссылкой на Kyodo, об этом сообщила корпорация в понедельник.

    Робот ростом 121 сантиметр, разработанный для взаимодействия с людьми посредством устного общения, используется в различных сферах, включая торговые центры, школы и дома престарелых с момента своего дебюта 5 июня 2014 года.

    Компания также объявила о запуске Pepper+, оснащенного новейшими технологиями искусственного интеллекта. Новая версия нацелена не только на коммуникацию с людьми, но и на предоставление услуг, таких как демонстрация и рекомендация товаров с учетом потребностей клиентов.

    робот гуманоидный сервисный робот Pepper SoftBank Robotics
    Ты - Король

