Клаус Мюллер: Опыт с мобильными кошельками сделал телекомы осторожнее в партнерстве с финтехом

Сотрудничество между телекомикационными компаниями и финтех-сектором возможно, однако оно сопряжено с определенными опасениями.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании Bakcell Клаус Мюллер в ходе панельной дискуссии "Финтех, телекоммуникации и банковское дело - изучение синергии между отраслями" Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

По его словам, ключевым условием успешного взаимодействия является единый язык общения и понимание задач обеих сторон.

"Несколько лет назад примером сотрудничества был мобильный кошелек. Многие пользователи до сих пор думают, что в нем есть встроенный телеком-компонент, так как транзакция происходит через телефон. Но на самом деле для этого не требуется ни мобильная сеть, ни базовая станция. В первые годы мобильные кошельки действительно были связаны с телекомами, ведь платежные данные хранились на SIM-карте. Но позже Apple и Google изменили модель, и данные начали храниться в операционной системе телефона. Таким образом, ценность, которую вносили телеком-компании, была заменена", - пояснил К.Мюллер.

Он подчеркнул, что телекомы могут быть полезны как инкубаторы на ранних этапах развития финтех-проектов, однако их значимость в области искусственного интеллекта и больших данных снижается с ростом компаний.

"После определенной стадии вклад телекомов в части ИМ-моделирования и big data становится все менее значимым. Конечно, могут быть и другие области для сотрудничества, но именно в этих сегментах роль телекома уменьшается", - отметил гендиректор Bakcell.