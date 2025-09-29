Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Клаус Мюллер: Опыт с мобильными кошельками сделал телекомы осторожнее в партнерстве с финтехом

    ИКТ
    • 29 сентября, 2025
    • 15:16
    Клаус Мюллер: Опыт с мобильными кошельками сделал телекомы осторожнее в партнерстве с финтехом

    Сотрудничество между телекомикационными компаниями и финтех-сектором возможно, однако оно сопряжено с определенными опасениями.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании Bakcell Клаус Мюллер в ходе панельной дискуссии "Финтех, телекоммуникации и банковское дело - изучение синергии между отраслями" Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    По его словам, ключевым условием успешного взаимодействия является единый язык общения и понимание задач обеих сторон.

    "Несколько лет назад примером сотрудничества был мобильный кошелек. Многие пользователи до сих пор думают, что в нем есть встроенный телеком-компонент, так как транзакция происходит через телефон. Но на самом деле для этого не требуется ни мобильная сеть, ни базовая станция. В первые годы мобильные кошельки действительно были связаны с телекомами, ведь платежные данные хранились на SIM-карте. Но позже Apple и Google изменили модель, и данные начали храниться в операционной системе телефона. Таким образом, ценность, которую вносили телеком-компании, была заменена", - пояснил К.Мюллер.

    Он подчеркнул, что телекомы могут быть полезны как инкубаторы на ранних этапах развития финтех-проектов, однако их значимость в области искусственного интеллекта и больших данных снижается с ростом компаний.

    "После определенной стадии вклад телекомов в части ИМ-моделирования и big data становится все менее значимым. Конечно, могут быть и другие области для сотрудничества, но именно в этих сегментах роль телекома уменьшается", - отметил гендиректор Bakcell.

    INMerge 2025 Bakcell Клаус Мюллер Pasha Holding
    Klaus Mueller: Experience with mobile wallets made telecoms more cautious in partnering with fintech

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    В регионе
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей