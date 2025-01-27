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Китайский аналог ChatGPT возглавил некоторые рейтинги мобильных приложений

Китайский аналог ChatGPT возглавил некоторые рейтинги мобильных приложений Умный ассистент DeepSeek одноименной китайской компании возглавляет рейтинги приложений в магазине AppStore в целом перечне стран, в том числе в Китае, США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах.
ИКТ
27 января 2025 г. 11:43
Китайский аналог ChatGPT возглавил некоторые рейтинги мобильных приложений

Умный ассистент DeepSeek одноименной китайской компании возглавляет рейтинги приложений в магазине AppStore в целом перечне стран, в том числе в Китае, США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сайта магазина приложений.

DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии искусственного интеллекта еще в 2023 году, но лишь в последние дни она привлекла внимание общественности после выпуска 20 января новой версии R1, которая, как утверждается, превосходит конкурента ChatGPT от американской OpenAI.

Новая версия позволила приложению DeepSeek возглавить рейтинги в AppStore практически во всех англоязычных странах. Еще в ряде стран, среди которых Германия, Саудовская Аравия, Франция, Турция, Нидерланды, Япония, оно входит в пятерку самых популярных.

Чатбот DeepSeek вызвал волну обсуждений в западных социальных сетях после выхода его новой версии. Пользователи отмечают, что он справляется с задачами не хуже последней версии ChatGPT, но при этом пока остается полностью бесплатным. Американский инвестор Марк Андриссен, чей венчурный фонд управляет активами стоимостью больше $40 млрд, назвал DeepSeek-R1 "самым потрясающим и впечатляющим прорывом" в его профессиональной карьере. По данным СМИ, китайская компания могла потратить на разработку своего чатбота на 90% меньше средств, чем OpenAI.

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Версия на английском языке Chinese ChatGPT alternative tops some mobile app rankings

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