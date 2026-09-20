Китайская CAS Space выполнила 16-й пуск ракеты-носителя Kinetica-1

Китайская компания CAS Space осуществила успешный вывод на орбиту сразу девяти космических аппаратов.

Как передает Report, об этом компания сообщила на своей официальной странице в мессенджере WeChat.

Согласно опубликованным данным, старт состоялся с коммерческой стартовой площадки "Дунфэн" на космодроме Цзюцюань в северной части Китая в 12:03 по пекинскому (08:03 по бакинскому) времени. Для выведения аппаратов была задействована ракета-носитель Kinetica-1.

В рамках данной миссии на орбиту были отправлены спутники дистанционного зондирования Земли "Циньлин-01" и "Циньлин-02" (оптического типа), аппарат "Пэнчэн шоуфа" (предназначенный для тестирования технологий совмещения спутниковой связи с телекоммуникационными системами) и "Чаочжисуань-1" (обладающий высоким разрешением и способностью обрабатывать информацию непосредственно на орбите). Кроме того, были запущены три аппарата "Дитин-01", созданные для мониторинга электромагнитного спектра, а также спутники "Пуцзян-4" и "Юньсяо таньлучжэ". Все космические аппараты штатно вышли на целевые орбиты.

Kinetica-1 представляет собой четырехступенчатую ракету на твердом топливе с головным обтекателем диаметром 3,35 м. Длина носителя составляет 31 м, а его грузоподъемность позволяет доставлять до 2 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (до 1,5 тонны - на солнечно-синхронную). Данный пуск стал 16-м в истории эксплуатации ракеты и 5-м в 2026 году.