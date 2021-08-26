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Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий Первый спутник будет запущен в июне 2022 года
ИКТ
26 августа 2021 г. 13:43
Китай запустит 36 спутников для прогнозирования стихийных бедствий

К концу мая 2023 года Китай планирует запустить 36 низкоорбитальных спутников дистанционного зондирования Земли, предназначенных для прогнозирования стихийных бедствий и мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, проект был официально запущен 24 августа на космодроме Вэньчан островной провинции Хайнань на юге Китая. Его разработчиком является компания Tianjin Satcom Geohe Technologies.

Ожидается, что первый спутник будет запущен в июне 2022 года, а к концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют спутниковую группу.

Спутники будут предоставлять изображения с высоким разрешением, которые помогут зафиксировать миллиметровые геологические деформации. Это даст возможность прогнозировать обвалы, оползни, оседания и другие геологические катастрофы и тем самым повысить эффективность экстренного реагирования на ЧС в городах.

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Версия на английском языке China to launch 36 satellites to predict natural disasters

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