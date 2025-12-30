Китай обязал производителей микрочипов использовать не менее 50% оборудования отечественного производства при увеличении мощностей.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что данная мера направлена на создание независимой цепочки поставок полупроводников внутри страны.

Хотя правило официально не оформлено документально, в последние месяцы производителям микрочипов, подающим заявки на государственное одобрение строительства или расширения заводов, сообщали, что через тендерные закупки необходимо подтвердить: не менее половины используемого оборудования должно быть китайского производства.

Эта инициатива является одной из ключевых мер Пекина по сокращению зависимости от иностранной технологии и получила дополнительный импульс после ужесточения в 2023 году американских ограничений на экспорт технологий, включая запрет на поставку продвинутых AI-чипов и оборудования для полупроводников в Китай.

Хотя американские ограничения блокировали продажу некоторых самых современных инструментов, правило о 50% побуждает китайских производителей отдавать предпочтение отечественным поставщикам даже в сегментах, где оборудование из США, Японии, Южной Кореи и Европы все еще доступно.

Министерство промышленности Китая на запрос комментария не ответило. Источники пожелали остаться анонимными, так как мера не является публичной.