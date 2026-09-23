Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Киберзлоумышленник за один день атаковал 22 сайта в зоне .az

    ИКТ
    • 23 сентября, 2026
    • 14:27
    Киберзлоумышленник за один день атаковал 22 сайта в зоне .az

    Сразу 22 сайта в азербайджанской доменной зоне .az за один день подверглись дефейсменту - несанкционированному изменению содержимого. Большинство атакованных ресурсов было связано с туризмом и организацией поездок по Баку и Азербайджану.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальное агентство кибербезопасности, серию схожих инцидентов выявили в ходе мониторинга.

    По данным агентства, все 22 домена были атакованы злоумышленником, использующим имя Xscyth3.

    В основном целью стали сайты, предоставляющие услуги в сферах туризма, трансфера, организации индивидуальных и групповых туров, а также путешествий по Баку и другим регионам Азербайджана.

    Одновременный и схожий характер инцидентов указывает на то, что они могли быть связаны с общей технической или административной инфраструктурой, а не представлять собой отдельные, не зависящие друг от друга атаки.

    Техническая проверка показала, что для части доменов использовались общие регистрационные данные. В частности, у некоторых ресурсов были указаны адрес электронной почты info@ati.az и название организации Azerbaijan Travel International.

    Владельцам затронутых ресурсов рекомендовано провести аудит безопасности и расследование инцидента, чтобы выявить возможные уязвимости.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Национальное агентство кибербезопасности
    MKA: ".az" domenlərinə qarşı "defacement" hücumları qeydə alınıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей