Киберзлоумышленник за один день атаковал 22 сайта в зоне .az

Сразу 22 сайта в азербайджанской доменной зоне .az за один день подверглись дефейсменту - несанкционированному изменению содержимого. Большинство атакованных ресурсов было связано с туризмом и организацией поездок по Баку и Азербайджану.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное агентство кибербезопасности, серию схожих инцидентов выявили в ходе мониторинга.

По данным агентства, все 22 домена были атакованы злоумышленником, использующим имя Xscyth3.

В основном целью стали сайты, предоставляющие услуги в сферах туризма, трансфера, организации индивидуальных и групповых туров, а также путешествий по Баку и другим регионам Азербайджана.

Одновременный и схожий характер инцидентов указывает на то, что они могли быть связаны с общей технической или административной инфраструктурой, а не представлять собой отдельные, не зависящие друг от друга атаки.

Техническая проверка показала, что для части доменов использовались общие регистрационные данные. В частности, у некоторых ресурсов были указаны адрес электронной почты info@ati.az и название организации Azerbaijan Travel International.

Владельцам затронутых ресурсов рекомендовано провести аудит безопасности и расследование инцидента, чтобы выявить возможные уязвимости.