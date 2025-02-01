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Казахстан вошел в тройку лидеров по кибербезопасности в рейтинге ООН

Казахстан вошел в тройку лидеров по кибербезопасности в рейтинге ООН Казахстан вошел в тройку лидеров по кибербезопасности в рейтинге ООН.
ИКТ
1 февраля 2025 г. 16:44
Казахстан вошел в тройку лидеров по кибербезопасности в рейтинге ООН

Казахстан вошел в тройку лидеров по кибербезопасности в рейтинге ООН.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель комитета по информационной безопасности Минцифры Руслан Абдикаликов.

По его словам, в ближайшие годы перед страной стоит амбициозная цель – войти в группу Tier 1 (Role-modeling), что предполагает лидерские позиции в сфере цифровой безопасности.

"В последние годы мы внедрили ряд значимых инициатив: платформу Bug Bounty, сервис контроля доступа к данным, интеграцию более 220 государственных систем с платформой защиты информации. Искусственный интеллект сегодня играет ключевую роль в выявлении уязвимостей, предотвращении атак и защите граждан", - отметил он.

Среди ключевых инициатив, Абдикаликов отметил запуск Центра исследования вредоносного кода и киберполигона для подготовки специалистов, расширение программы "Киберщит-2", введение функции "СТОП-КРЕДИТ" на eGov, присоединение к международным конвенциям по защите персональных данных.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan BMT reytinqində kibertəhlükəsizlik üzrə liderlərin ilk üçlüyünə daxil olub

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