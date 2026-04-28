Казахстан внедряет ИИ на месторождениях КМГ: экономический эффект превысит $700 млн

В Казахстане системно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил глава энерговедомства Ерлан Аккенженов на заседании правительства во вторник.

По данным ведомства, на сегодняшний день сформирован портфель из 45 ИИ-проектов, из которых 10 уже находятся на стадии внедрения. Решения охватывают нефтегазовый сектор, энергетику и угольную промышленность.

В частности, в нефтедобыче внедрена система онлайн-мониторинга более 4 тыс. скважин, позволяющая в реальном времени выявлять отклонения и прогнозировать добычу. Ожидается, что это сократит простои до 20% и даст экономический эффект до $2,2 млн в год.

Отдельный проект направлен на анализ оборота нефтепродуктов с участием данных от НПЗ, КТЖ и госорганов. Система позволяет прогнозировать запасы и предотвращать дефицит или затоваривание. Экономический эффект оценивается до $50 млн ежегодно.

Также ИИ применяется для управления месторождениями "КазМунайГаза" (КМГ). Платформа уже внедрена на 12 месторождениях и может обеспечить дополнительную добычу 2,864 млн тонн нефти до 2030 года с совокупным эффектом до $725 млн.

В сфере промышленной безопасности внедряются системы видеонаблюдения с ИИ, способные выявлять нарушения техники безопасности. Ожидается снижение инцидентов до 78%, экономический эффект - около $6,3 млн в год.

В газовой отрасли разрабатываются решения для автоматического считывания показаний счетчиков и прогнозирования потребления. Проект реализуется совместно с QazaqGaz и будет интегрирован в eGov Mobile. Ожидаемый эффект - около $0,7 млн в год.

Кроме того, ИИ внедряется в управление энергосистемой на базе KEGOC - ожидаемый эффект около $0,4 млн ежегодно.

В сегменте ВИЭ прогнозируемый экономический эффект достигает $2,7 млн в год за счет повышения точности генерации.

В сфере теплоснабжения внедрение ИИ позволило сократить расходы на ремонт до 75%, экономический эффект - около $2 млн в год.

В министерстве подчеркнули, что значительная часть решений является отечественной разработкой и имеет экспортный потенциал, включая рынки США и стран Центральной Азии.