    Казахстан планирует в 2027 году вывести на орбиту три спутника

    ИКТ
    10 апреля, 2026
    11:42
    Казахстан планирует в 2027 году вывести на орбиту три спутника

    Казахстан намерен в 2027 году вывести на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а к 2030 году сформировать полноценную орбитальную группировку из шести аппаратов.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом сообщил председатель правления национальной компании "Казакстан Гарыш Сапары" Кайыржан Кожаев.

    Для запуска трех космических аппаратов в 2027 году в настоящее время ведутся работы по их интеграции и сборке: все необходимые системы уже закуплены, проводится проверка подсистем и обновление программного обеспечения. Испытания должны стартовать в середине текущего года.

    "В перспективе в 2029-2030 годах мы планируем запустить еще три космических аппарата, чтобы создать группировку уже из шести аппаратов", - добавил глава компании.

    Новые спутники придут на смену действующим аппаратам, ранее созданным при участии европейских партнеров. При этом для вывода на орбиту планируется использовать ракету-носитель компании SpaceX - такое решение связано с контрактными ограничениями на использование отдельных европейских компонентов.

    В настоящее время на орбите находятся пять казахстанских космических аппаратов, включая три спутника ДЗЗ и два спутника связи.

    Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Кайыржан Кожаев SpaceX Казахстан

