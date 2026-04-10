Казахстан планирует в 2027 году вывести на орбиту три спутника
- 10 апреля, 2026
- 11:42
Казахстан намерен в 2027 году вывести на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а к 2030 году сформировать полноценную орбитальную группировку из шести аппаратов.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом сообщил председатель правления национальной компании "Казакстан Гарыш Сапары" Кайыржан Кожаев.
Для запуска трех космических аппаратов в 2027 году в настоящее время ведутся работы по их интеграции и сборке: все необходимые системы уже закуплены, проводится проверка подсистем и обновление программного обеспечения. Испытания должны стартовать в середине текущего года.
"В перспективе в 2029-2030 годах мы планируем запустить еще три космических аппарата, чтобы создать группировку уже из шести аппаратов", - добавил глава компании.
Новые спутники придут на смену действующим аппаратам, ранее созданным при участии европейских партнеров. При этом для вывода на орбиту планируется использовать ракету-носитель компании SpaceX - такое решение связано с контрактными ограничениями на использование отдельных европейских компонентов.
В настоящее время на орбите находятся пять казахстанских космических аппаратов, включая три спутника ДЗЗ и два спутника связи.