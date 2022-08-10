Карты Google по освобожденным территориям Азербайджана будут обновлены

ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" - резидент Сумгайытского химического промышленного парка, подведомственного Агентству по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, приступило к работам по обновлению данных Google Maps и других кар

ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" - резидент Сумгайытского химического промышленного парка, подведомственного Агентству по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, приступило к работам по обновлению данных Google Maps и других карт, а также подготовке 3D карты, относящихся к освобожденным от оккупации территориям.

Как сообщили Report в Агентстве, при обновлении карт и подготовке 3D-карты используется устройство "LIDAR".

Ожидается, что в ближайшее время на онлайн-картах на азербайджанском языке будут указаны названия городов, сел, улиц и других объектов, расположенных в Карабахе.

ООО "4MAPS Bilgi Teknolojileri" является резидентом Сумгайытского химического промышленного парка. На территории промпарка площадью в 1,5 га ООО займется реализацией проекта "Организация научно-исследовательских, картографических и навигационных услуг". "4MAPS Bilgi Teknolojileri" является представителем приложений Apple Maps и Here Technologies по СНГ, Ближнему Востоку и Азербайджану, и представителем Yandex Maps по Азербайджану.

Несмотря на то, что основной сферой деятельности компании являются услуги по сбору, формированию географических данных, изготовлению 3D и 4D карт, в строящемся центре также планируется оказывать услуги по разработке программных продуктов, игр и приложений "metaverse". С реализацией проекта в Азербайджане будет функционировать Центр формирования карт (процессинговый центр) для стран Восточной Европы, Грузии, СНГ и Центральной Азии.