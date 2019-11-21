Четыре страны не присоединились к соглашению о сотрудничестве стран СНГ в сфере IT-безопасности

Сенат Казахстана принял закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий» в ходе заседания палаты.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, Соглашением формируются единое понимание терминологии в IT-сфере, уголовно-наказуемых деяний, совершенных на территории государств СНГ и предусматривается сотрудничество по проведению совместных мероприятий и операций, подготовке и обучению кадров, обмену результатами научных исследований и нормативными документами.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев отметил необходимость ратификации данного Соглашения, озвучив статистику преступлений в сфере информационной безопасности.

«За 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 84 уголовных дела в сфере информатизации и связи. В текущем году было выявлено 42 уголовных дела о мошенничестве, совершенных на территории других государств. С начала текущего года органами МВД было выявлено 18 тысяч противоправных интернет-ресурсов», - сказал министр.

Соглашение было подписано 28 сентября 2018 года главами государств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана. При этом Азербайджан, Туркменистан, Украина и Молдова не подписали соглашение. По информации МИД РК, на сегодня соглашение ратифицировано в Узбекистане и Беларуси, остальные государства проводят внутригосударственные процедуры.

