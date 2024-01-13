Какие операционные системы наиболее популярны в Азербайджане?

В Азербайджане в настоящее время 80,56% пользователей используют на своих компьютерах операционные системы Windows.

В Азербайджане в настоящее время у 80,56% пользователей на компьютерах установлена операционная система Windows.

Об этом сообщает Report со ссылкой на анализирующую веб-трафик компанию StatCounter.

На операционную систему OS X компании Apple Inc приходится 5,93% пользователей в Азербайджане, на Linux - 8,57%, а 4,9% используют другие.

Следует отметить, что практически во всех странах мира Windows является основной используемой системой.

Среди стран региона в Турции на нее приходится 82,34%, России - 85,78%, Иране - 89,96% , Армении - 95,41% , Казахстане - 85,48% , Грузии - 83,6%, Туркменистане - 85,34% пользователей.