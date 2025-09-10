Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры
ИКТ
- 10 сентября, 2025
- 16:05
Кабинет министров внес изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана" от 12 июля 2018 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно решению, из списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства, были исключены ООО "Азерпочт", ООО AzInTelekom, ООО "Бакинская служба такси", ООО "Бакинская телефонная связь" и его подведомственные учреждения (ООО AzEuroTel, Бакинская автоматическая телефонная станция и др.), ПО "Радиотелевидение, вещание и спутниковая связь" и Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос").
