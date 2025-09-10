ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры

    Кабмин внес изменения в список ряда учреждений, не входящих в структуру Минцифры

    Кабинет министров внес изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана" от 12 июля 2018 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

    Согласно решению, из списка подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства, были исключены ООО "Азерпочт", ООО AzInTelekom, ООО "Бакинская служба такси", ООО "Бакинская телефонная связь" и его подведомственные учреждения (ООО AzEuroTel, Бакинская автоматическая телефонная станция и др.), ПО "Радиотелевидение, вещание и спутниковая связь" и Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос").

    Кабмин Минцифра постановление Али Асадов
