Кабмин утвердил новые критерии оценки в сфере электронного правительства

Кабинет Министров Азербайджана утвердил "Критерии оценки деятельности должностных лиц, ответственных за исполнение работ и мероприятий по цифровому развитию и электронному правительству".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, центральные и местные органы исполнительной власти (с вышеуказанными исключениями), юридические лица, находящиеся в государственной собственности, и юридические лица, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, публично-правовые лица, созданные от имени государства, и другие бюджетные организации обязаны предоставлять результаты ежегодной оценки деятельности ответственных должностных лиц вместе с подтверждающими документами до 30 января каждого следующего календарного года.