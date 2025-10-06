К Всемирному дню почты "Азерпочта" представила художественно-документальный фильм

Сегодня в кинотеатре "Низами" прошел показ художественно-документального фильма "Безмолвное общение" (Səssiz ünsiyyət), созданного совместно ООО "Азерпочт" и Азербайджанским государственным телевидением (AzTV).

Как сообщает Report, в этот же день были подведены итоги конкурса для представителей СМИ на тему "Трансформация традиционной почты в современном мире и в Азербайджане".

Вечер открылся выступлением пресс-секретаря ООО "Азерпочт" Афаг Ибрагимовой, которая отметила, что с 2021 года Азербайджан активно внедряет новые направления почтовых услуг, укрепляя существующие бизнес-модели. По ее словам, одной из ключевых задач остается формирование прозрачной и эффективной коммуникации с обществом и СМИ. "Сегодняшнее мероприятие - один из примеров этого сотрудничества", - подчеркнула А. Ибрагимова.

Исполняющий обязанности председателя правления ООО " Азерпочт" Иси Мустафаев рассказал, что фильм отражает историю и деятельность общества, являясь частью его брендовых инициатив. "Эта работа - результат совместного труда, и я глубоко благодарю всех, кто участвовал в ее создании", - отметил И. Мустафаев.

Сценарист фильма, сотрудница AzTV Севда Гусейн, подчеркнула, что творческая группа стремилась показать "невидимых героев" и передать вечные человеческие ценности, объединяющие историю и культуру. "История Азербайджана - это не только страницы прошлого, но и часть мировой цивилизации, в основе которой всегда лежали любовь и доброта", - сказала она.

Режиссер фильма Эльвин Мирзоев отметил, что работа над картиной стала для него новым и вдохновляющим опытом:

"До этого я не осознавал, насколько сложен и ответственный труд почтовых работников. После завершения написания письма ему предстоит долгий путь - и в этом тоже есть особая поэзия. Огромное спасибо всем, кто ежедневно выполняет эту важную миссию".

Перед показом фильма Иси Мустафаев вручил благодарственные грамоты создателям картины.

Особое внимание в фильме уделено почтовой марке - древнейшему продукту ООО "Азерпочта", символизирующему безмолвное общение между людьми и государством.

Вторая часть вечера была посвящена церемонии награждения победителей журналистского конкурса "Трансформация традиционной почты в современном мире и в Азербайджане", в котором приняли участие 25 представителей СМИ, подготовивших публикации о цифровизации и развитии почтовых сервисов в новых условиях.

Перед подведением итогов председатель Совета прессы Рашад Меджид отметил значимость подобных инициатив. "Распоряжение Президента от 25 апреля о проведении 150-летнего юбилея национальной прессы - яркий пример государственной поддержки средств массовой информации", - подчеркнул он.

Главный администратор по коммуникациям AZCON Holding Али Алиев поздравил всех работников связи, почтовой службы и телекоммуникаций с наступающим праздником, отметив, что разделяет с ними эту радость.

"Мы посмотрели очень впечатляющий фильм, который лично для меня оказался по-настоящему трогательным. Хотелось бы, чтобы подобных работ было больше", - подчеркнул А. Алиев.

По итогам конкурса первое место заняла заместитель главного редактора и руководитель отдела экономики Информационного агентства Report Илаха Мамедли.

Организаторы отметили, что конкурс стал важной площадкой для обмена опытом и идеями, способствующими популяризации знаний о трансформации почтовой сферы и ее роли в современном обществе.