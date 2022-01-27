К концу года Карабах будет полностью охвачен телевизионным вещанием

"В настоящее время 35% территории Карабаха покрыто телевизионным вещанием. К концу этого года телевещание охватит территорию Карабаха на 100%".

В настоящее время 35% территории Карабаха покрыто телевизионным вещанием. К концу этого года телевещание охватит территорию Карабаха на 100%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов на семинаре на тему "Цифровое развитие и приоритеты в сфере транспорта в Азербайджане".

"На 72% освобожденных территорий Азербайджана имеются сети 2G, 40% - 3G и 50% - 4G. В Карабахе начата прокладка оптоволоконного кабеля длиною 1 400 км для создания широкополосной интернет-сети. Мы уже перешли на телевизионное цифровое вещание. На радио мы планируем перейти на полную цифровизацию к 2026 году", - добавил Р.Рустамов.