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Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд

Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.
ИКТ
12 декабря 2023 г. 10:58
Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд

Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до 1 млрд долларов к 2026 году", - сказал он.

По его словам, Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний.

Ранее он поручил правительству принять стратегический документ, определяющий в стране сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Он также поручил в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. По мнению Токаева, для строительства дата-центров могут быть привлечены Amazon, Google, Mastercard и Citigroup.

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Версия на английском языке Tokayev: By 2026, Kazakhstan plans to increase exports of IT services to $1 billion
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Qazaxıstan İT xidmətlərinin ixracını 1 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır”

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