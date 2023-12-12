Токаев: К 2026 году Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до $1 млрд

Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.

Казахстан планирует увеличить объемы экспорта IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В прошлом году экспорт отечественной IT-индустрии вырос в пять раз. Мною поставлена задача увеличить его объемы до 1 млрд долларов к 2026 году", - сказал он.

По его словам, Казахстан должен закрепиться в качестве центра притяжения глобальных цифровых технологий и стать гаванью для офисов крупнейших международных IT-компаний.

Ранее он поручил правительству принять стратегический документ, определяющий в стране сферу применения, задачи и инструменты развития ИИ. Он также поручил в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. По мнению Токаева, для строительства дата-центров могут быть привлечены Amazon, Google, Mastercard и Citigroup.