Информационно-вычислительный центр завершил 2017 год с чистой прибылью почти 4 млн манатов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Общие активы Информационно-вычислительного центра при министерстве транспорта, связи и высоких технологий на 1 января 2017 года составили 26,349 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации, это в 2,5 раза больше, чем на 1 января 2016 года.

Долгосрочные активы ИВЦ в 2017 году увеличились в 2,6 раза, до 17,877 млн манатов, текущие активы - в 2,3 раза, до 8,472 млн манатов.

За отчетный период общие обязательства центра увеличились в 11,5 раза и достигли 4 371 млн манатов, а совокупный капитал - в 2,15 раза, до 21,978 млн манатов.