ITU поблагодарил Азербайджан за проведение GYC и WTDC в Баку

Международный союз электросвязи (ITU) выразил благодарность правительству Азербайджана за возможность проведения в Баку как Глобального молодежного праздника ITU (GYC-25), так и Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25).

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бюро развития электросвязи ITU Космас Лукисон Завазава на церемонии открытия GYC-25.

"Завтра мы откроем Всемирную конференцию по развитию электросвязи - главную встречу сектора развития МСЭ, которая проводится раз в четыре года. Последняя прошла в Кигали (Руанда). По итогам мы рассчитываем принять декларацию - политическое заявление для глобального сообщества, а также определить будущие исследовательские направления", - отметил он.

Л.Завазава подчеркнул, что в выступлении заместителя министра Самеддина Асадова акцент был сделан на концепции "искусственный интеллект во благо".

"Мы в секторе развития исходим из того, что любая технология должна служить людям - помогать реагировать на изменение климата, предотвращать последствия природных катастроф, содействовать развитию и достижению ЦУР. Заместитель министра сказал, что Азербайджан - это мост. Сегодня мы образно строим мост в космос. Хочу поблагодарить "Азеркосмос" за то, что он дал молодежи возможность пообщаться с астронавтами на Международной космической станции. И, конечно, благодарю правительство Азербайджана за организацию этих мероприятий", - добавил он.