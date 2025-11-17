Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    ITU: Для глобальной цифровой связности к 2030 году потребуется $2,8 трлн

    ИКТ
    • 17 ноября, 2025
    • 13:16
    ITU: Для глобальной цифровой связности к 2030 году потребуется $2,8 трлн

    В странах с низким уровнем дохода только 23% населения имеют доступ к интернету.

    Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин на пресс-конференции, посвященной старту WTDC-25 в Баку.

    По ее словам, в течение двух недель государства-члены ITU вместе с представителями частного сектора подведут итоги предыдущего цикла и проведут всесторонние обсуждения. Основным предметом рассмотрения станут глобальные вызовы в сфере подключенности, с которыми сталкивается мир.

    "Итогом станет план действий. Будет подготовлен документ, который задаст направления цифрового развития на следующий четырехлетний период. После последней WTDC в Кигали сотни миллионов людей получили доступ к интернету благодаря тем обязательствам, которые мы тогда приняли. Но предстоит сделать гораздо больше. Сегодня 2,2 миллиарда человек все еще остаются офлайн. В странах с низким уровнем дохода интернетом пользуются лишь 23% населения, а в ряде случаев - и того меньше. Цифровой разрыв между женщинами и мужчинами сокращается слишком медленно: на 250 миллионов меньше женщин, чем мужчин, используют интернет, и этот разрыв особенно велик в наименее развитых странах", - отметила Д. Богдан-Мартин.

    По ее словам, одной из наиболее серьезных преград для сокращения цифрового разрыва остается высокая стоимость подключения.

    "Речь идет именно о ценовом факторе. По нашим оценкам, потребуется до 2,6 триллиона долларов, чтобы обеспечить каждое домохозяйство значимым подключением к 2030 году. Из них 1,6 триллиона приходится на инфраструктуру. Остальная часть - это доступ к электроэнергии, вычислительным ресурсам, обучение, регуляторные и поддерживающие меры. В совокупности сумма достигает 2,8 триллиона долларов.

    У нас есть коалиция "Partner to Connect", полностью посвященная мобилизации обязательств, инициатив и ресурсов для сокращения цифрового разрыва. Мы поставили цель - собрать 100 миллиардов долларов к 2026 году. На данный момент мы достигли уровня 80 миллиардов. Но важно, чтобы данные обязательства были полностью реализованы", - подчеркнула генсек ITU.

    ITU: Global digital connectivity to require $2.8 trillion by 2030

    Лента новостей