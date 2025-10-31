ITU: Азербайджан должен занять активную позицию в формировании глобальных стандартов безопасности ИИ - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан укрепляет позицию цифрового моста между Европой и Азией, делая ставку на развитие искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифрового доверия. На этом фоне вопрос киберустойчивости выходит далеко за рамки технической повестки - он становится частью национальной и региональной безопасности: от защиты данных и облачной инфраструктуры до надежности цифровых доказательств в судах.

О том, почему странам региона важно действовать сообща перед лицом глобальных киберугроз, как международные стандарты ITU-T помогают выстраивать доверие в цифровой среде и какие риски несет быстро развивающийся искусственный интеллект, в интервью Report рассказал стратег по глобальной безопасности компании Broadcom, председатель исследовательской группы 17 Международного союза электросвязи (ITU) - ITU-T SG17 и вице-председатель ITU-T SG17 от Великобритании Арно Таддеи (Arnaud Taddei).

Представляем интервью читателям:

- Насколько важна региональная кооперация в сфере кибербезопасности, особенно для стран, подобных Азербайджану, которые играют роль цифрового моста между Европой и Азией?

- Это один из ключевых вопросов. Региональное сотрудничество - это, прежде всего, создание сообщества, объединенного общей целью. Сегодня никто на планете не способен противостоять киберугрозам в одиночку. Кибербезопасность, киберпреступность, а нередко и кибератаки на государственном уровне - явления глобального масштаба. Однако, к сожалению, многие страны остаются в изоляции: им не хватает специалистов, ресурсов, а иногда - технологических мощностей, включая облачную инфраструктуру и дата-центры.

Все это приводит к очевидному выводу: действуя в одиночку, нас ждет поражение. Только совместные усилия дают шанс на устойчивость. Для Азербайджана, который соединяет Восток и Запад, этот подход особенно важен: в рамках регионального взаимодействия страна не просто усиливает собственную киберзащиту, но и становится звеном, обеспечивающим безопасность всего цифрового пространства региона.

- Какую роль в этом процессе играют международные организации и структуры по стандартизации - например, Международный союз электросвязи?

- Международные организации, такие как ITU, являются своеобразным каркасом цифрового доверия. Я возглавляю Исследовательскую группу 17 ITU-T, которая занимается вопросами безопасности и доверия, и могу сказать, что стандартизация - это не бюрократическая формальность, а мощный инструмент, влияющий на развитие рынка и цифровой экосистемы в целом.

Цель стандартизации - формирование взаимосвязанного, открытого и доступного мира. Это не только технологическая, но и экономическая миссия.

В ITU входят государства, частный сектор, академические и научные круги, а также гражданское общество. Примечательно, что около 70% бюджета организации на протяжении 160 лет формируется за счет стран-участниц, что подчеркивает ее межгосударственный характер. Университеты и компании, присоединяясь, усиливают эту систему, внося экспертные знания и инновации.

Результатом нашей работы становятся лучшие международные практики, рекомендации, стандарты и спецификации, которые помогают странам, включая Азербайджан, выстраивать собственные системы кибербезопасности, усиливать устойчивость к угрозам, развивать компетенции и, что особенно важно, гармонизировать национальные регуляции с глобальными стандартами.

Именно такая синхронизация позволяет странам быть не догоняющими, а участниками процесса формирования цифрового будущего.

- С точки зрения кибербезопасности, какие основные риски и вызовы влечёт за собой внедрение национальных стратегий по искусственному интеллекту? Какие рекомендации вы могли бы дать Азербайджану в этом контексте?

- Это очень объемный и многослойный вопрос. Прежде всего, важно уточнить, о каком именно искусственном интеллекте мы говорим. Ведь ИИ - не новое явление. Я начал работать с ним еще 32 года назад, когда писал исследование в Subtelecom, и тогда речь шла о совершенно ином уровне технологий.

С тех пор мы прошли длинный путь: от классического машинного обучения к генеративному искусственному интеллекту, а теперь наблюдаем рождение новой эпохи - агентного ИИ. О нем пока слышали немногие, но именно он открывает как колоссальные возможности, так и новые угрозы. Эта сфера развивается с головокружительной скоростью, и вместе с прогрессом возникают принципиально новые векторы уязвимостей и атак.

Сегодня можно говорить о трех уровнях - классический ИИ, генеративный ИИ и агентный ИИ, и каждый из них несет свои риски для таких стран, как Азербайджан. Например, агентный ИИ способен действовать автономно, что значительно расширяет инструменты злоумышленников. Возьмем феномен инъекции подсказок (prompt injection): пока у нас крайне мало способов противостоять этому виду атак, который может вызывать "галлюцинации" у моделей и подрывать доверие к их результатам. Это реальная и растущая угроза.

Одно из направлений, которое я бы рекомендовал Азербайджану, - внимательно изучить результаты моей работы по безопасности ИИ, представленные на мероприятии AI for Good. Мы добились там серьезного прогресса, и группа ITU-T SG17, которую я возглавляю, сегодня играет ведущую роль в международной стандартизации этой области.

Позвольте привести пример, который, на мой взгляд, особенно нагляден. Представьте себе сферу правосудия, где все чаще появляются цифровые доказательства. Как убедиться, что они подлинные, а не созданы искусственным интеллектом? Если мы не можем ответить на этот вопрос, возникает риск подрыва доверия к судебной системе. Шаг за шагом общество может утратить веру в справедливость, если подлинность улик становится недоказуемой.

Поэтому мой совет Азербайджану - как стране, входящей в ITU: присоединяйтесь к нашей исследовательской группе. Там работают лучшие эксперты со всего мира, и участие в этой кооперации позволит Азербайджану не только совершенствовать свою стратегию [она охватывает 2025-2028 годы], но и занять активную позицию в формировании глобальных стандартов безопасности искусственного интеллекта - области, где пока нет окончательных ответов, но есть огромная необходимость действовать сообща.