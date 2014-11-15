​Испанцы создали самую маленькую летающую 3D-камеру

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Испанские изобретатели создали самую маленькую в мире летающую камеру.

Как передает Report, устройство под названием 3D Pocketcopter оснащено камерой с высоким разрешением (HD), беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, мотором и батареей.

Длина 3D Pocketcopter составляет 19 см, диаметр устройства 4,5 см. Дрон управляется со смартфона с OS Android, iOS или Windows Phone. Радиус его действия составляет 10 м., заряда батареи хватает на 25 минут.

По замыслу разработчиков самой маленькой летающей камеры, она может заинтересовать всех тех, кто интересуется дополнительным измерением при фото- и видеосъемке. 3D Pocketcopter можно использовать во время праздников, вечеринок или деловых встреч. Гаджет в сложенном виде может служить переносным фонариком, его также можно прикрепить к шлему.