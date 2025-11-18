Исфандиери Саъдулло: Концентрация 90% мощностей ИИ в 10 странах усиливает цифровое неравенство

С целью дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Международного союза электросвязи (ITU) Таджикистан представил три ключевые инициативы.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Службы связи при правительстве Таджикистана Исфандиери Саъдулло, выступая на пленарном заседании Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

"Первая инициатива - рассмотреть возможности ускоренного развития инфраструктуры ИКТ и цифровой связанности в странах, не имеющих выхода к морю. Цель - обеспечить равный доступ к современным технологиям и преодолеть географические ограничения. Отсутствие прямого выхода к морю объективно усложняет развитие телекоммуникационной инфраструктуры и увеличивает связанные с этим затраты", - отметил И. Саъдулло.

Он подчеркнул, что Таджикистан высоко ценит потенциал ITU в достижении девятой цели устойчивого развития, направленной на создание устойчивой инфраструктуры, содействие инклюзивной индустриализации и поощрение инноваций.

"Вторая инициатива касается развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах ускорения устойчивого развития, особенно для развивающихся стран. Нас беспокоит, что около 90% глобальных вычислительных мощностей и научного потенциала в сфере искусственного интеллекта сосредоточено в десяти наиболее развитых странах. Такая концентрация создает риски углубления цифрового неравенства и технологического отставания целых регионов", - сказал глава ведомства.

Он напомнил, что по инициативе президента Таджикистана на 78-й сессии Генассамблеи ООН была единогласно принята резолюция "Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии", которая стала значимым шагом к справедливому и инклюзивному глобальному развитию технологий ИИ.

И.Саъдулло добавил, что Таджикистан активно развивает этот сектор и заинтересован в расширении сотрудничества в рамках ITU по всем направлениям, связанным с искусственным интеллектом.

"И, наконец, третья инициатива - разработка согласованных на международном уровне подходов и стандартов, направленных на повышение безопасности граждан при использовании социальных сетей. Глобальные платформы играют ключевую роль в обмене информацией, но также становятся каналами распространения вредоносного контента - дезинформации, экстремистских материалов, угроз приватности. В Таджикистане, как и во многих развивающихся странах, социальные сети используют миллионы людей, что повышает риски - от манипулирования общественным мнением до кибератак на критическую инфраструктуру", - подчеркнул он.