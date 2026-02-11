İRİA: Количество резидентов технопарков в Азербайджане достигнет 200 к концу 2026 года

Количество резидентов технопарков в Азербайджане планируется увеличить до 200 к концу текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по работе с технопарками Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Эльвин Гаджиев на бизнес-форуме "Азербайджан-Турция: цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

По его словам, в настоящее время в технопарках страны зарегистрировано 170 резидентов: "Это малые, средние и крупные ИТ-компании, работающие в сферах разработки и интеграции программного обеспечения, а также представляющие различные сегменты реального сектора экономики".

Резиденты технопарка получают ряд льгот сроком на 10 лет, включая налоговые преференции, упрощенные миграционные процедуры и другие формы государственной поддержки. Кроме того, компании становятся частью единой технологической экосистемы.

Гаджиев отметил, что агентство также оказывает содействие компаниям при выходе на рынок Азербайджана и поиске местных партнеров. При этом одной из ключевых задач является не только реализация проектов внутри страны, но и стимулирование экспорта технологических услуг и решений.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют два технологических парка İRİA - в Мингячевире и Пираллахинском районе Баку.