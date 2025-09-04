Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    IRIA: ICPC может увеличить число стартапов в Азербайджане

    ИКТ
    • 04 сентября, 2025
    • 15:40
    IRIA: ICPC может увеличить число стартапов в Азербайджане

    Ожидается, что число стартапов в Азербайджане увеличится благодаря таким соревнованиям, как 49-й мировой финал Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Шахин Алиев на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC 2025.

    Он подчеркнул, что одним из важнейших компонентов развития инновационной экосистемы является развитие человеческого потенциала.

    "Считаю, что данный конкурс будет способствовать развитию специалистов в области ИКТ в Азербайджане. Принявшие участие в конкурсе азербайджанские студенты уже усовершенствовали свои знания и навыки. Этот конкурс создаст новые возможности также для других специалистов и студентов в стране", - добавил зампред IRIA.

    Ш.Алиев считает, что участие в подобных конкурсах побуждает молодежь создавать более гибкие, более инновационные решения: "Конечно, в таком случае ожидается рост числа стартапов в нашей стране".

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İRİA: ICPC Azərbaycanda startapların sayını artıra bilər
    Английская версия Английская версия
    IRIA: ICPC may increase number of startups in Azerbaijan

