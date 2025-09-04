IRIA: ICPC может увеличить число стартапов в Азербайджане

Ожидается, что число стартапов в Азербайджане увеличится благодаря таким соревнованиям, как 49-й мировой финал Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Шахин Алиев на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC 2025.

Он подчеркнул, что одним из важнейших компонентов развития инновационной экосистемы является развитие человеческого потенциала.

"Считаю, что данный конкурс будет способствовать развитию специалистов в области ИКТ в Азербайджане. Принявшие участие в конкурсе азербайджанские студенты уже усовершенствовали свои знания и навыки. Этот конкурс создаст новые возможности также для других специалистов и студентов в стране", - добавил зампред IRIA.

Ш.Алиев считает, что участие в подобных конкурсах побуждает молодежь создавать более гибкие, более инновационные решения: "Конечно, в таком случае ожидается рост числа стартапов в нашей стране".