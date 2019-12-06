Министр: Азербайджан - стратегический партнер Ирана в области информационных технологий - ИНТЕРВЬЮ

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Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммед Джавад Азари Джахроми, прибывший в Азербайджан для участия в 25-й Юбилейной международной выставке телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий Bakutel 2019 дал интервью агентству Report.

- Как вы знаете, 3-6 декабря в Баку проходит выставка Bakutel 2019. Иранские компании также представлены на этой выставке. Хотелось бы услышать о вашем визите в Баку и ваших впечатлениях от участия иранских компаний в выставке.

- Иран вот уже несколько лет принимает активное участие в Bakutel. В этом году на выставке в Азербайджане мы стали свидетелями прогресса и развития в области инноваций и технологий. Впервые эту выставку я посетил 4 года назад. В то время проводилась традиционная выставка. В основном демонстрировались такие продукты, как электронное правительство, средства связи и пр. Но сегодня на выставке представлены высокотехнологичные продукты. Начиная с прошлого года, выставка сменила формат. Я думаю, что правительство Азербайджана больше инвестирует в креативность в этой области и хочет добиться прогресса. На выставке отведено больше места стартапам и новым продуктам.

Иран на Bakutel 2019 представлен 15 компаниями, которые ведут активные переговоры с компаниями из других стран. Три стартапа Ирана уже зарегистрированы в Агентстве по инновациям Азербайджана. Это хорошее начало. Мы считаем Азербайджан стратегическим партнером в области информационных технологий, и целью является расширение экономического сотрудничества в сфере ИКТ. Участие в этой выставке говорит о нашей стратегической цели.

- По нашей информации, около 40 иранских стартапов обратились в Агентство по инновациям. Какова инвестиционная стоимость этих стартапов, и ожидается ли организация "коворкинг"ов в ближайшие годы?

- Экономика в сфере стартапов немного отличается от традиционной. Ваш вопрос, вероятно, более относится к традиционной экономике. Чем больше рынок, тем больше стартапов может в него прийти, для них нет никаких ограничений. Поэтому число стартапов определяют условия.

К примеру, многие граждане Азербайджана обращаются в Иран за медицинскими услугами. Им необходимо записаться на прием к врачу, узнать мнения предыдущих пациентов, которые посещали этого врача, забронировать гостиницу, билеты. Все это создает предпосылки для совместного сотрудничества. Или я могу взять другой пример. Между Ираном и Азербайджаном перевозятся грузы в большом объеме. Здесь тоже можно организовать совместное сотрудничество. Также возможно сотрудничество в области производства компьютерных игр или финансовых технологий (fintech).

- Граждане Азербайджана часто совершают визиты в Иран. То же самое можно сказать о гражданах Ирана. Возможно ли изменение тарифов или даже отмены роуминга между двумя странами?

- Нет. Ни Иран, ни Азербайджан пока не обсуждали этот вопрос. Но мы можем его поднять и организовать дискуссии.

- Как известно, иранские телеканалы транслируются на частоте наших национальных каналов в Азербайджане. Это также относится к иранским операторам мобильной связи в приграничных с Ираном районах. Если быть откровенным, меня это беспокоит как гражданина и абонента. Какова ваша позиция как официального представителя Ирана, и проводились ли обсуждения касательно этих вопросов?

- Мы занимаемся этим около года. Существует совместная рабочая группа, которая уже провела по две встречи в Тегеране и Баку. Вмешательство в частоты снижено на 90%. В соответствии с мировыми стандартами соблюдается дистанция в 2,5 км, на которой мы должны контролировать частоты. Протяженность ирано-азербайджанской границы 370 км, только в провинции Ардебиль на иранской стороне находятся 180 сел. Действительно, в этой области была проделана работа, и вмешательство в частоты снижено, но люди проживают на дистанции в 2,5 километров и все еще сталкиваются с этими проблемами. Рабочая группа ищет пути решения.