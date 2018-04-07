Интернет подвергся мировой ботнет-атаке

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны из-за масштабной хакерской атаки на сетевое оборудование Cisco.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, по данным исследовательской группы Cisco - Talos Intelligence, хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install.

Как уточняет Solar Security, в интернете идет мощная ботнет-атака, при которой адреса сканируются на наличие уязвимости в Cisco IOS, позволяющей удаленно выполнять команды на устройствах Cisco.

Из-за атаки пострадали несколько крупных провайдеров, вечером 6 апреля некоторое время был недоступен Twitter.

В Cisco выпустили патчи для обнаруженной уязвимости.