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Azerconnect Group приняла участие в проводимом в рамках COP29 бизнес-форуме

Azerconnect Group приняла участие в проводимом в рамках COP29 бизнес-форуме Эмиль Масимов, генеральный директор Azerconnect Group, выступил на панельной дискуссии, посвященной устойчивым инновациям на бизнес-форуме, организованном в рамках COP29. Говоря о построении устойчивого будущего через применение новых технологий в условия
ИКТ
20 мая 2024 г. 17:45
Azerconnect Group приняла участие в проводимом в рамках COP29 бизнес-форуме

Эмиль Масимов, генеральный директор Azerconnect Group, выступил на панельной дискуссии, посвященной устойчивым инновациям на бизнес-форуме, организованном в рамках COP29. Говоря о построении устойчивого будущего через применение новых технологий в условиях изменяющегося климата, Масимов поделился успешным опытом и результатами, достигнутыми группой компаний Azerconnect в областях энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии, переработки вредных отходов и применения зеленой бизнес-модели.

Таким образом, Azerconnect Group достигает экономии около 60% энергопотребления за счет оптимизации сети мобильной связи, что в свою очередь, составляет высокий показатель в 53 тысячи мегаватт в год. Кроме того, в качестве пилотного проекта солнечная базовая станция группы компаний Azerconnect также доказала свою устойчивость. Также, в целях стимулирования повторного использования электронных устройств было установлено сотрудничество с турецкой компанией EasyCep.

Azerconnect Group стремится расширить использование возобновляемых источников энергии, инвестировать в инновации в области зеленых технологий и активизировать усилия по переработке с целью уменьшения объема электронных отходов в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития и перспективной стратегией развития группы компаний.

Azerconnect Group - это динамично развивающаяся группа компаний, предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в области ИКТ и высоких технологий и являющаяся частью NEQSOL Holding.

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Версия на английском языке ФотоAzerconnect Group actively engaged in the Business Forum held within COP29
Версия на азербайджанском языке Фото"Azerconnect Group" COP29 çərçivəsində keçirilən Biznes Forumda iştirak edib

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