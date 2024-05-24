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Украина продлила санкции против "Лаборатории Касперского" и других компаний

Украина продлила санкции против "Лаборатории Касперского" и других компаний Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на 10 лет против ряда российских компаний, в том числе в IT-сфере.
ИКТ
24 мая 2024 г. 10:13
Украина продлила санкции против Лаборатории Касперского и других компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на 10 лет против ряда российских компаний, в том числе в IT-сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства. В частности, санкции продлены против разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

В санкционном списке также значатся компании "Галактика центр", "Корус консалтинг СНГ", "Корпорация парус", "Мегасофт", "Вычислительные силы" и "Доктор Веб".

Кроме того, указ продлевает санкции против платежных систем "Вебмани.ру", "Пэймастер" и "Юмани". В списке также значатся акционерное общество "Киви" и Киви-банк.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyaları uzadıb

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