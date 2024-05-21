Первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 состоится в первой половине июля

Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено осуществить первый испытательный запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 в первой половине июля.

Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено осуществить первый испытательный запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 в первой половине июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Наши специалисты сократили сроки запуска, и первая попытка будет предпринята в первые две недели июля 2024 года", - говорится в заявлении организации. Более точный срок ЕКА обещает назвать на пресс-конференции в рамках авиасалона в Берлине, который пройдет с 5 по 9 июня.

В ноябре 2023 года генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер на пресс-конференции заявил, что агентство рассчитывает запустить новую ракету период с 15 июня по 31 июля 2024 года. Он отметил, что первый полет будет тестовым и не будет преследовать задачу вывода большого объема оборудования на орбиту. Глава компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль уточнил, что до конца 2024 года планируется осуществить два запуска этой ракеты, однако в будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год. Также на пресс-конференции было заявлено, что первой будет запущена ракета модификации Ariane 62 - более легкая версия с двумя ускорителями.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 годы. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. Первый запуск был запланировал еще в 2020 году, однако неоднократно переносился.