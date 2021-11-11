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Instagram тестирует новую функцию оповещения о необходимости перерыва

Instagram тестирует новую функцию оповещения о необходимости перерыва Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты.
ИКТ
11 ноября 2021 г. 01:02
Instagram тестирует новую функцию оповещения о необходимости перерыва

Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава сервиса Адам Моссери сообщил в среду в Twitter.

"На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break ("Сделай перерыв" – ред.), - говорится в сообщении. - Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени".

Планируется, что в случае успешного тестирования воспользоваться функцией можно будет уже в декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.

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