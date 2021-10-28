О нас
Report Georgia
Аудио новости

Instagram распространит функцию добавления гиперссылок в сторис

Instagram распространит функцию добавления гиперссылок в сторис Приложение Instagram позволит всем пользователям прикреплять гиперссылки в короткие исчезающие видеролики - сторис - независимо от статуса аккаунта.
ИКТ
28 октября 2021 г. 00:37
Instagram распространит функцию добавления гиперссылок в сторис

Приложение Instagram позволит всем пользователям прикреплять гиперссылки в короткие исчезающие видеролики - сторис - независимо от статуса аккаунта.

Как передает Report, об этом сообщает официальный блог Instagram.

"Когда мы впервые ввели гиперссылки в сторис, функция была ограничена только верифицированными аккаунтами или учетными записями с определенным числом подписчиков. От остальной части сообщества мы услышали, что они тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение. Так что сейчас мы даем доступ к функции гиперссылок для всех", - говорится в сообщении.

Instagram - это приложение с элементами социальной сети, предназначенное для публикации и оценки фотографий, изображений и видеороликов. С 2012 года принадлежит американской компании Facebook. В 2020 году мобильное приложение соцсети стало одним из самых популярных в мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
На следующей неделе будут выплачены все пособия, пенсии, компенсации
21 октября 2021 г. 10:26
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi