Instagram распространит функцию добавления гиперссылок в сторис

Приложение Instagram позволит всем пользователям прикреплять гиперссылки в короткие исчезающие видеролики - сторис - независимо от статуса аккаунта.

Приложение Instagram позволит всем пользователям прикреплять гиперссылки в короткие исчезающие видеролики - сторис - независимо от статуса аккаунта.

Как передает Report, об этом сообщает официальный блог Instagram .

"Когда мы впервые ввели гиперссылки в сторис, функция была ограничена только верифицированными аккаунтами или учетными записями с определенным числом подписчиков. От остальной части сообщества мы услышали, что они тоже хотят делиться с друзьями и семьей вещами, имеющими для них значение. Так что сейчас мы даем доступ к функции гиперссылок для всех", - говорится в сообщении.

Instagram - это приложение с элементами социальной сети, предназначенное для публикации и оценки фотографий, изображений и видеороликов. С 2012 года принадлежит американской компании Facebook. В 2020 году мобильное приложение соцсети стало одним из самых популярных в мире.