Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp

Информационное агентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp.

Информационное агентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp.

Информагентство создало канал в приложении WhatsApp - одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями. В разделе "Статусы" приложения можно оперативно знакомиться с важными новостями.

Информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию о важных событиях в стране и мире на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.

Агентство, осуществляющее деятельность на протяжении девяти лет, внимательно следит за инновациями в сфере медиа и технологий и внедряет их в повседневный рабочий процесс.