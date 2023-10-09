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Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp

Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp Информационное агентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp.
ИКТ
9 октября 2023 г. 17:46
Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp

Информационное агентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp.

Информагентство создало канал в приложении WhatsApp - одной из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями. В разделе "Статусы" приложения можно оперативно знакомиться с важными новостями.

Информационное агентство Report предоставляет читателям оперативную информацию о важных событиях в стране и мире на азербайджанском, русском и английском языках посредством сайта, а также ежедневных бюллетеней. На сайте в разделе "Аналитика" можно ознакомиться с аналитическими материалами о событиях, происходящих в Азербайджане и за рубежом.

Агентство, осуществляющее деятельность на протяжении девяти лет, внимательно следит за инновациями в сфере медиа и технологий и внедряет их в повседневный рабочий процесс.

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Версия на английском языке ФотоReport Information Agency news now broadcast through WhatsApp channel
Версия на азербайджанском языке Фото“Report” İnformasiya Agentliyinin xəbərləri artıq “WhatsApp” kanalı vasitəsilə yayımlanır

Самое важное

Информагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
ФотоИнформагентство Report начало публиковать свои новости на канале в WhatsApp
9 октября 2023 г. 17:46
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ВидеоНачался очередной визит миссии ООН в Карабах
9 октября 2023 г. 10:51
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8 октября 2023 г. 15:55
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8 октября 2023 г. 15:38
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8 октября 2023 г. 15:14
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8 октября 2023 г. 14:46
Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда
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8 октября 2023 г. 00:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
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7 октября 2023 г. 22:46

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