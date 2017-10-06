В кармане индонезийского служащего взорвался смартфон Samsug

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сотрудник одного из отелей в Индонезии пострадал от взрыва телефона Samsung в кармане рубашки.

Как передает Report, об этом говорят СМИ страны со ссылкой на представителей полиции.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина за несколько секунд до взрыва потрогал телефон, а затем — вспышка, и рубашка загорелась, сообщает ТАСС.

При этом индонезийцу удалось быстро скинуть с себя одежду, что спасло его от серьезных ожогов.

Полиция ведет расследование.

Отмечается, что у индонезийца был Samsung Grand Duos, а не прославившийся в прошлом году своей взрывоопасностью Galaxy Note 7, полностью отозванный фирмой из-за проблем с аккумуляторами.