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    В кармане индонезийского служащего взорвался смартфон Samsug

    При этом индонезийцу удалось быстро скинуть с себя одежду, что спасло его от серьезных ожогов

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сотрудник одного из отелей в Индонезии пострадал от взрыва телефона Samsung в кармане рубашки.

    Как передает Report, об этом говорят СМИ страны со ссылкой на представителей полиции.

    На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина за несколько секунд до взрыва потрогал телефон, а затем — вспышка, и рубашка загорелась, сообщает ТАСС.

    При этом индонезийцу удалось быстро скинуть с себя одежду, что спасло его от серьезных ожогов.

    Полиция ведет расследование.

    Отмечается, что у индонезийца был Samsung Grand Duos, а не прославившийся в прошлом году своей взрывоопасностью Galaxy Note 7, полностью отозванный фирмой из-за проблем с аккумуляторами.

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