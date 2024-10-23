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Инара Велиева: Для развития инновационных решений необходимо увеличить число специалистов в этой сфере

Инара Велиева: Для развития инновационных решений необходимо увеличить число специалистов в этой сфере Для развития инновационных решений в Азербайджане необходимо увеличить число специалистов в этой сфере.
ИКТ
23 октября 2024 г. 11:25
Инара Велиева: Для развития инновационных решений необходимо увеличить число специалистов в этой сфере

Для развития инновационных решений в Азербайджане необходимо увеличить число специалистов в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева на Азербайджанской микрофинансовой конференции на тему "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования".

По ее словам, для формирования инновационных решений проводится определенная работа: "В настоящее время ощущается нехватка квалифицированных специалистов в этой области. Специалисты, которые уже работают в крупных банках и организациях, довольны своей зарплатой. Поэтому они не хотят выходить из зоны комфорта. Наша цель - увеличить число специалистов в этой сфере".

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Версия на английском языке Azerbaijan needs more specialists for innovative solutions development, says agency head
Версия на азербайджанском языке İnarə Vəliyeva: “Azərbaycanda innovativ həllərin inkişafı üçün mütəxəssis sayı artırılmalıdır”

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