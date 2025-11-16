Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

    ИКТ
    • 16 ноября, 2025
    • 12:44
    Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Космической академии Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Имран Мухтаров на Глобальный дне молодежи (GYC-25) в Баку.

    По его словам, Азербайджан реализует в этом плане различные программы.

    "Таким образом, страна укрепляет свои позиции в стратегической цифровой космической сфере для Центральной Азии и более широкого региона".

    И. Мухтаров отметил, что Глобальный день молодежи, организованный в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), не просто рядовое событие в календаре: "Это прекрасное мероприятие является праздником наших стремлений и ценностей".

    İmran Muxtarov: "Azərbaycan regionda kosmos mərkəzi kimi rolunu gücləndirir"
    Imran Mukhtarov: Azerbaijan strengthening its role as regional space hub

    Лента новостей