Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Космической академии Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Имран Мухтаров на Глобальный дне молодежи (GYC-25) в Баку.

По его словам, Азербайджан реализует в этом плане различные программы.

"Таким образом, страна укрепляет свои позиции в стратегической цифровой космической сфере для Центральной Азии и более широкого региона".

И. Мухтаров отметил, что Глобальный день молодежи, организованный в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), не просто рядовое событие в календаре: "Это прекрасное мероприятие является праздником наших стремлений и ценностей".