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Илон Маск отвечает на вопросы на Международном астронавтическом конгрессе в Баку

Илон Маск отвечает на вопросы на Международном астронавтическом конгрессе в Баку Генеральный исполнительный директор и технический директор компании SpaceX Илон Маск в прямом эфире присоединился к пленарному заседанию 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.
ИКТ
5 октября 2023 г. 19:25
Илон Маск отвечает на вопросы на Международном астронавтическом конгрессе в Баку

Генеральный исполнительный директор и технический директор компании SpaceX Илон Маск в прямом эфире присоединился к пленарному заседанию 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Как сообщает Report, пленарное заседание на тему "Незаменимые возможности для будущего" прошло под модераторством президента Международной федерации астронавтики Клея Моури.

Прямая трансляция проходит в формате интересной дискуссии между Клеем Моури и Илоном Маском, который рассказывает о сверхтяжелой ракете-носителе Super Heavy и космическом корабле Starship.

Илон Маск отвечает на вопросы о деятельности SpaceX.

В заседании принимают участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Самаддин Асадов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask Bakıda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresində sualları cavablandırır

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