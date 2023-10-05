Илон Маск отвечает на вопросы на Международном астронавтическом конгрессе в Баку

Генеральный исполнительный директор и технический директор компании SpaceX Илон Маск в прямом эфире присоединился к пленарному заседанию 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Генеральный исполнительный директор и технический директор компании SpaceX Илон Маск в прямом эфире присоединился к пленарному заседанию 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

Как сообщает Report, пленарное заседание на тему "Незаменимые возможности для будущего" прошло под модераторством президента Международной федерации астронавтики Клея Моури.

Прямая трансляция проходит в формате интересной дискуссии между Клеем Моури и Илоном Маском, который рассказывает о сверхтяжелой ракете-носителе Super Heavy и космическом корабле Starship.

Илон Маск отвечает на вопросы о деятельности SpaceX.

В заседании принимают участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, председатель правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Самаддин Асадов и другие официальные лица.