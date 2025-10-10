Ильгар Мусаев: Кибербезопасность превратилась в одну из опор экономической стабильности

Конкурс защиты критической инфраструктуры (CIDC-2025) превратился в платформу обмена знаниями, опытом и инновациями в области киберзащиты на региональном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев на церемонии закрытия конференции в рамках CIDC-2025.

По его словам, обсуждения и выступления еще раз показали, что кибербезопасность уже превратилась в одну из основных опор национальной безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития. "Сегодня мы успешно завершили киберфестиваль CIDC-2025. Панельные дискуссии, презентации, тренинги и конкурс "Кибервойна в умных городах", проводившиеся в течение двух дней, успешно завершены", - отметил он.

Мусаев сказал, что темой конференции этого года стала "Кибервойна в умных городах", чтобы привлечь внимание к важности кибербезопасности.