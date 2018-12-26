Ильхам Алиев: "Будущее развитие нашей экономики будет связано с промышленностью, сельским хозяйством, высокими технологиями"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ «Будущее развитие нашей экономики, конечно, будет всегда поддерживаться нефтегазовым сектором, но устойчивое развитие будет связано с промышленностью, сельским хозяйством, высокими технологиями».

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Да, вы совершенно правы. Когда мы оцениваем наши показатели в этом направлении и планируем наши будущие шаги, мы всегда отделяем ненефтяной сектор от нефтяного. Потому что нефтяной сектор подвержен колебаниям цен, также подвержен определенному увеличению или сокращению добычи нефти. Азербайджан является активным участником программы ОПЕК+ и мы взяли недавно на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи с тем, чтобы проявлять солидарность со всеми странами. Поэтому, исходя из этих факторов, мы всегда больше внимания уделяем ненефтяной экономике и ненефтяной промышленности. И вот в этом направлении у нас, я думаю, результаты будут намного лучше. По итогам 11 месяцев мы видим рост ненефтяной промышленности в объеме более 9 процентов. Это результат, в первую очередь, нашей программы индустриализации, развития ненефтяного сектора, малого и среднего предпринимательства, создания выгодных условий для фермеров. Наши фермеры освобождены от всех налогов, за исключением налога на землю, и государство выделяет большие субсидии и в плане удобрений, топлива, также и субсидии на производство с тем, чтобы мы стали более значимой страной в плане экспорта сельхозтоваров. Поэтому будущее развитие нашей экономики, конечно, будет всегда поддерживаться нефтегазовым сектором, но устойчивое развитие будет связано с промышленностью, сельским хозяйством, высокими технологиями», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«Также из значимых событий этого года я бы отметил запуск третьего спутника на орбиту. Азербайджан уже активный член международного космического клуба. У нас уже 3 спутника. Это также говорит о наших намерениях и наших успехах», - подчеркнул глава государства.