İKTA: Уязвимости в сетях Wi-Fi создают киберугрозы

Несоблюдение правил безопасности при настройке сетей Wi-Fi в частных домах, квартирах и предприятиях создает серьезные риски.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе обсуждений в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (İKTA), посвященных деятельности операторов и провайдеров, предоставляющих интернет-телекоммуникационные услуги.

Было отмечено, что необходимо усилить продвижение информационной безопасности в интернете.

В частности, было указано на то, что использование простых и не меняющихся паролей может привести к легкому взлому сетей. В некоторых случаях пользователи осуществляют доступ к сети без использования пароля.

На мероприятии были проведены обсуждения с участием представителей правоохранительных органов, входящих в состав Координационной комиссии по информационной безопасности, Службы электронной безопасности, а также операторов и провайдеров.

Здесь были подняты вопросы обработки, защиты и хранения данных по телекоммуникационным услугам до истечения срока, предусмотренного законодательством. Было отмечено, что несоблюдение статьи 48 закона "О телекоммуникациях" препятствует своевременному выявлению киберпреступлений и может повлечь административную ответственность.

На встрече также обсуждались вопросы учета операторов и провайдеров, выполнения соответствующих обязательств и обеспечения информационной безопасности. Представители подчеркнули соответствие сетевой инфраструктуры требованиям, а также поделились трудностями, с которыми сталкиваются при защите и хранении данных.

В заключение было согласовано, что операторы и провайдеры должны постоянно следить за требованиями законодательства и усиливать информирование пользователей о правилах безопасности.