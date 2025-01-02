ИКТ-сектор Азербайджана: Цифровая экономика как новый драйвер устойчивого развития

ИКТ-сектор Азербайджана: Цифровая экономика как новый драйвер устойчивого развития

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали ключевым драйвером ненефтяного сектора экономики Азербайджана и центральным элементом стратегии экономической диверсификации. 2024 год ознаменовал новый этап его развития, особенно в части цифровой трансформации, роста стартап-экосистемы и работы технологических парков.

Устойчивое развитие экономики невозможно без прогресса в ненефтяном секторе, где ИКТ играет решающую роль. Внедрение цифровизации и инноваций ускоряет экономический переход, и Азербайджан, особенно в последние годы, достиг значительных успехов в этом направлении.

Исторический прорыв в цифровом правительстве

В 2024 году Азербайджан добился значительных успехов в цифровой трансформации и электронном управлении. Государственные услуги через платформы "ASAN xidmət" и "e-Gov" стали доступнее, а их использование достигло рекордных уровней. Внедрение блокчейн-технологий и цифровых валют повысило прозрачность и безопасность финансовых операций.

Ключевым нововведением стала отмена требования физического предъявления удостоверений личности: данные теперь доступны через систему "myGov". Производительность платформы "Digital Bridge" увеличилась на 73%.

Азербайджан впервые вошел в категорию "Very High EGDI" Индекса развития электронного правительства ООН, поднявшись на 10 позиций. В Индексе электронного участия страна улучшила показатели на 28%, заняв 88-е место.

В стартап-экосистеме отмечен рост, особенно в направлениях "agrotech", "healthtech" и "fintech". Финансовую поддержку стартапов обеспечили гранты Агентства инноваций и субсидии технопарков.

Расширение широкополосного интернета, успешные пилотные проекты 5G и сотрудничество с международными организациями укрепляют технологическую инфраструктуру. Эти шаги не только развивают ИКТ-сектор, но и повышают устойчивость экономики и качество жизни.

Цифровизация и кибербезопасность

Углубление цифровизации потребовало усиления кибербезопасности. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности внедрила безопасную электронную почту и систему защиты XDR для госорганов. Расследования службы выявили глобальную сеть кибератак, охватившую 135 стран и 270 741 компьютер, из которых 7 790 атак были направлены на Азербайджан. 35 из них затронули госучреждения, не подключенные к централизованной антивирусной системе.

Для координации безопасности создана централизованная платформа, повышающая прозрачность и эффективность работы. Азербайджан занял "продвинутый уровень" в "Глобальном индексе кибербезопасности 2024" с результатом 93,76 из 100, что подтверждает успех стратегических мер в этой сфере.

Развитие стартап-экосистемы и инвестиций

Стартап-экосистема Азербайджана укрепляется благодаря развитию венчурного финансирования и культуры бизнес-ангелов. Создан третий клуб бизнес-ангелов "DIVIDA" и второй венчурный фонд "InMerge Ventures" с капиталом 4 млн долларов.

Открыты инновационные центры в Баку и Сумгайыте, объединяющие стартаперов и технологических предпринимателей. Планируется расширение сети центров в регионах для поддержки инноваций и развития экосистемы.

Эти шаги усиливают финансовую и инфраструктурную поддержку стартапов, способствуя росту цифровой экономики страны.

ИКТ-сектор: текущие достижения и перспективы

За 11 месяцев 2024 года доходы ИКТ-сектора Азербайджана выросли на 12,5% и составили 3,2 млрд манатов, а его доля в ВВП увеличилась до 1,8% (с 1,7% в 2023 году).

В рамках проекта "Онлайн Азербайджан" высокоскоростным интернетом охвачено 1,45 млн домов и бизнес-объектов, общее количество подключений достигло 2,97 млн. Национальная система "Digital Bridge" обработала более 1 млрд транзакций с ежедневным объемом в 1,5 млн операций.

Ключевые приоритеты на 2025 год включают расширение сети 5G, развитие IoT в сельском хозяйстве и энергетике, усиление кибербезопасности, а также новые образовательные программы для подготовки кадров в ИКТ.

ИКТ-сектор Азербайджана продолжает играть важную роль в ненефтяной экономике, укрепляя конкурентоспособность страны на региональных и глобальных рынках.