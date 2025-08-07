ИИ от Microsoft научился обезвреживать вирусы

Инженеры корпорации Microsoft рассказали о разработке агента искусственного интеллекта (ИИ), способного анализировать и выявлять вредоносные программы.

Как передает Report , об этом сообщается в блоге компании.

Прототип ИИ-агента получил название Project Ire. Систему научили осуществлять обратную разработку вредоносного программного обеспечения (ПО) и обезвреживать компьютерные вирусы. В Microsoft отметили, что обычно подобным занимаются специалисты по безопасности.

Во время анализа ПО ИИ-агент определяет тип файла, его структуру и потенциальные области интереса. Каждый результат в отчете имеет "цепочку доказательств", где агент объясняет, каким образом он принял то или иное решение. Во время тестирования прототип Project Ire смог идентифицировать 90 процентов вредоносных файлов драйверов Windows. При этом система ошибочно пометила как опасное всего 2 процента ПО.

"Такой низкий уровень ложноположительных срабатываний предполагает явный потенциал для использования системы в операциях по обеспечению безопасности", — заметили в Microsoft. В корпорации считают, что подобные ИИ-агенты упростят работу специалистов по безопасности — особенно в момент масштабных атак.

При этом точность агента при обнаружении вирусных файлов все еще вынуждает инженеров улучшать систему. Производительность Project Ire в компании пока называют умеренной.