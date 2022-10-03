Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана

Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству стремится создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана.

Пакистано-азербайджанская палата по экономическому сотрудничеству стремится создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана.

Об этом Report сообщил президент Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству (PAKAZCHAM) Хюррам Бхаттин.

"Мы также хотим привлечь в Азербайджан экспертов по технологии блокчейн, инвестиционные и венчурные капиталы, развивать здесь стартапы. Наряду с этим мы хотим привлечь в Азербайджан стартапы из Дубая и Пакистана, в связи с чем ведутся переговоры", - сказал Х.Бхаттин.

Представитель палаты отметил, что запланированы встречи представителей компаний, находящихся с визитом в Азербайджане, с сотрудниками Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана: “С Агентством инноваций мы определим различные направления того, как укрепить знания на основе стартапов в Азербайджане”.

X.Бхаттин сообщил, что планируется создание рабочей группы из представителей Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджане и PAKAZCHAM в целях расширения сотрудничества между двумя странами в сфере информационных технологий: "Ожидается, что рабочая группа начнет действовать в ближайшие месяцы. Ее основной деятельностью будет сфера ИКТ”.