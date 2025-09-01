Honor за 2 месяца потерял 47% своей доли на азербайджанском рынке мобильных устройств

В августе текущего года доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана составляла 26,54%, что на 0,15 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 2,73 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

Доля малоизвестных брендов, занимающих второе место, снизилась на 0,39 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 1,32 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 24,09%.

Доля Xiaomi, занимающей третье место, снизилась на 0,23 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,74 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 19,71%.

Доля рынка Apple, занявшей четвертое место, снизилась на 0,26 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 1,46 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 18,52%.

Пятерку лидеров замыкает Honor с долей рынка 4,34%, что на 0,18 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,05 процентных пункта больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании снижается уже второй месяц подряд (общее снижение составило 47%).