    Honor за 2 месяца потерял 47% своей доли на азербайджанском рынке мобильных устройств

    ИКТ
    • 01 сентября, 2025
    • 16:45
    В августе текущего года доля Samsung на рынке мобильных устройств Азербайджана составляла 26,54%, что на 0,15 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 2,73 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter.

    Доля малоизвестных брендов, занимающих второе место, снизилась на 0,39 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 1,32 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 24,09%.

    Доля Xiaomi, занимающей третье место, снизилась на 0,23 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,74 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 19,71%.

    Доля рынка Apple, занявшей четвертое место, снизилась на 0,26 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 1,46 процентных пункта в годовом сравнении, достигнув 18,52%.

    Пятерку лидеров замыкает Honor с долей рынка 4,34%, что на 0,18 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,05 процентных пункта больше, чем годом ранее. Рыночная доля компании снижается уже второй месяц подряд (общее снижение составило 47%).

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Honor" son 2 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 47 %-ni itirib
    Английская версия Английская версия
    Samsung leads Azerbaijan's mobile market in August despite slight decline

